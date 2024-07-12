Укренерго попередило про поширення нових фейків стосовно відключень світла
В “Укренерго” попередили про фейкові повідомлення у соцмережах про так звані нові системи відключень та тотальний блекаут в Україні, закликавши довіряти лише перевіреним джерелам
Про це інформує Укренерго.
"Якщо ви бачите у телеграм-каналах або в інших соцмережах заклики підключитися до мобільних додатків з логотипом Укренерго з "новою системою відключень електроенергії" або, що "скоро буде тотальний блекаут" - ви бачите фейк чи російське ІПСО", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго пояснили, що "нової системи відключень" не існує, нагадавши, що справжні графіки обмежень публікується лише на офіційних сторінках обленерго.
"Будь-яких додатків з "персональними сповіщеннями" та якогось поділу країни на "зони відключень" теж немає! Будь ласка, щоб не бути ошуканими, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - підсумували в Укренерго.
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12 червня в Укренерго попереджали про шахраїв, які, використовуючи логотип компанії, поширюють фейкову інформацію про "жорсткі відключення від електроенергії".
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