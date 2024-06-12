"Жорсткі відключення від електроенергії": в Укренерго попередили про шахрайську схему
В Укренерго попередили про шахраїв, які, використовуючи логотип компанії, поширюють фейкову інформацію про "жорсткі відключення від електроенергії"
Про це повідомляє Укренерго.
Зокрема зазначають, що скрін із фейковим "попередженням про жорстокі відключення" прислали підписники. У ньому шахраї "попереджають" про нібито жорсткі відключення у Дніпрі.
"Наголошуємо - "Укренерго" ніколи не публікує графіки погодинних відключень в регіонах. На неправдивість повідомлення вказують навіть граматичні помилки – енергетики ніколи не напишуть "відключення від електроенергії". Шахраї, публікуючи відверто неправдиві повідомлення про відключення, таким нечесним способом збільшують аудиторію своїх телеграм-каналів", - пояснили у компанії.
Також в Укренерго нагадали, що достовірну інформацію про застосування заходів обмеження споживання можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах Міненерго, НЕК "Укренерго", обленерго та місцевих органів влади.
- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
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