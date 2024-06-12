"Жорсткі відключення від електроенергії": в Укренерго попередили про шахрайську схему

Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема зазначають, що скрін із фейковим "попередженням про жорстокі відключення" прислали підписники. У ньому шахраї "попереджають" про нібито жорсткі відключення у Дніпрі.

"Наголошуємо - "Укренерго" ніколи не публікує графіки погодинних відключень в регіонах. На неправдивість повідомлення вказують навіть граматичні помилки – енергетики ніколи не напишуть "відключення від електроенергії". Шахраї, публікуючи відверто неправдиві повідомлення про відключення, таким нечесним способом збільшують аудиторію своїх телеграм-каналів", - пояснили у компанії.

Також в Укренерго нагадали, що достовірну інформацію про застосування заходів обмеження споживання можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах Міненерго, НЕК "Укренерго", обленерго та місцевих органів влади.