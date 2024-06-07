В Україні в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків вимкнення світла

Про це під час "Години уряду" у Верховній Раді повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Уряд, Міністерство енергетики й Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмежень потужності. Ми намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів. Починаючи із суботи буде введений новий порядок, у тестовому режимі, застосування графіків погодинних відключень, який буде давати вже доведені ліміти, наскільки треба буде розвантажитися в певній області, певним операторам системи розподілу", – зазначив він.

Заступник міністра пояснив, що за такого порядку оператор системи розподілу має забезпечити введення черг відключення таким чином, щоб забезпечити виключно цей ліміт.

"І кількість черг, за нашими розрахунками, має бути меншою, що дасть змогу забезпечити більшу кількість годин світла в оселях громадян", – додав заступник міністра.