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Підрозділи ДСНС отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень

Ольга Бабишена
27 липня, 2024 субота
05:34
Війна з Росією 15 пересувних автотранспортних майстерень

Українські рятувальники отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень: вони призначені для ремонту машин механізованого розмінування

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Про це інформує ДСНС. 

Вказано, що з допомогою пересувних автотранспортних майстерень надзвичайники зможуть ремонтувати машини для механізованого розмінування на деокупованих територіях. Вони містять для цього усе необхідне обладнання. 

"Спецавтомобілі IVECO придбали за кошти учасників Всеукраїнської аграрної ради, а інструменти та обладнання передали від його високості принца Людвіга Баварського та графа Хубертуса Нессельрода", - йдеться у повідомленні. 

Загалом ДСНС вже має 33 таких авто. За словами першого заступника голови ДСНС Віталія Миронюка, вони довели свою ефективність, адже з їхньою допомогою рятувальники можуть ремонтувати техніку фактично на місці. 

"Раніше на це потрібен був час, щоб повернутись у підрозділ, полагодити транспорт і знову повернутись до місця виконання робіт", - додав він. 

  • Раніше Міністерство оборони України дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, створеної для забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України. 
Теги:
Україна
ДСНС
деокупація України
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