Підрозділи ДСНС отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень
Українські рятувальники отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень: вони призначені для ремонту машин механізованого розмінування
Про це інформує ДСНС.
Вказано, що з допомогою пересувних автотранспортних майстерень надзвичайники зможуть ремонтувати машини для механізованого розмінування на деокупованих територіях. Вони містять для цього усе необхідне обладнання.
"Спецавтомобілі IVECO придбали за кошти учасників Всеукраїнської аграрної ради, а інструменти та обладнання передали від його високості принца Людвіга Баварського та графа Хубертуса Нессельрода", - йдеться у повідомленні.
Загалом ДСНС вже має 33 таких авто. За словами першого заступника голови ДСНС Віталія Миронюка, вони довели свою ефективність, адже з їхньою допомогою рятувальники можуть ремонтувати техніку фактично на місці.
"Раніше на це потрібен був час, щоб повернутись у підрозділ, полагодити транспорт і знову повернутись до місця виконання робіт", - додав він.
- Раніше Міністерство оборони України дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, створеної для забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України.
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