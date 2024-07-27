Підрозділи ДСНС отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що з допомогою пересувних автотранспортних майстерень надзвичайники зможуть ремонтувати машини для механізованого розмінування на деокупованих територіях. Вони містять для цього усе необхідне обладнання.

"Спецавтомобілі IVECO придбали за кошти учасників Всеукраїнської аграрної ради, а інструменти та обладнання передали від його високості принца Людвіга Баварського та графа Хубертуса Нессельрода", - йдеться у повідомленні.

Загалом ДСНС вже має 33 таких авто. За словами першого заступника голови ДСНС Віталія Миронюка, вони довели свою ефективність, адже з їхньою допомогою рятувальники можуть ремонтувати техніку фактично на місці.

"Раніше на це потрібен був час, щоб повернутись у підрозділ, полагодити транспорт і знову повернутись до місця виконання робіт", - додав він.