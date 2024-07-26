Міноборони дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні

Про це повідомили у Міноборони.

Майстерня розроблена фахівцями одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Вона відзначається компактністю та кращою маневреністю, порівняно з наявними пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131.

У Міністерстві кажуть, що нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників.

Зазначається, що мобільна автомайстерня укомплектована для виконання шиномонтажних, зварювальних, автослюсарних робіт, здатна заряджати автомобільні акумулятори та виконувати комп’ютерну діагностику.

До того ж вона обладнана краном-стрілою з вантажопідйомністю 500 кілограмів і лебідкою з тягловим зусиллям у 5 тонн.

"Певна кількість таких мобільних майстерень на шасі пікапів раніше вже була передана бойовим підрозділам", - додали у Міноборони.