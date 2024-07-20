Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Міноборони затвердили 4 рівні домедичної допомоги для військових

У Міноборони затвердили 4 рівні домедичної допомоги для військових

20 липня, 2024 субота
21:36
Війна з Росією домедична допомога-тренінг

Міністерство оборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військових та співробітників Сил безпеки та оборони

Зміст

Про це повідомили у Міноборони.

Зазначається, що нові норми введені наказом Міністерства оборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.

Вони визначають об’єм домедичної допомоги, яку надають військові та співробітники сил безпеки і оборони під час ведення бойових дій, виконання бойових та спеціальних завдань, здійснення заходів з національної безпеки та оборони, а також підготовки складових Сил безпеки і оборони до застосування за призначенням.

Документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовими для надання допомоги постраждалим. Також у документі є перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги.

"Наразі маємо систему, яка акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

  • Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.
Теги:
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Наталка Діденко
19 липня, 2024 п'ятниця
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
телефон меседжер
19 липня, 2024 п'ятниця
У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої: що відомо
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 липня
20:51
Держсекретар Ватикану відвідав зруйнований окупантами кафедральний собор в Одесі
20:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія почала використовувати політичні вбивства й розраховувала на дестабілізацію після пострілів у Фаріон, - Портников
20:31
Оновлено
У Києві знесли історичну садибу Зеленських
У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя: у поліції та Мінкульті відреагували
20:20
Дональд Трамп та Борис Джонсон
Кордони 24 лютого 2022 року та особливий статус "російськомовних" в обмін на членство України в ЄС і НАТО: Борис Джонсон пояснив, на яких умовах Трамп міг би зупинити Росію
20:09
Оновлено
Джозеф Байден, саміт НАТО
"Він повинен піти у відставку зараз": Венс хоче, щоб Байден негайно склав повноваження президента
20:06
OPINION
Блог Андрія Любки
Стріляли у Фаріон. Цілили – в Україну
20:05
Microsoft
Microsoft заявила, що внаслідок останнього кіберзбою постраждало 8,5 млн її пристроїв
19:40
Ексклюзив
Джозеф Байден
Байден має піти у відставку з посади президента США: Піонтковський про заміну кандидата від демократів у передвиборчій кампанії
19:36
ядерна торпеда "Посейдон"
США розсекретили інформацію про запаси ядерної зброї
19:22
У відповідь на атаку дрона по Тель-Авіву ізраїльські F-35 розбомбили НПЗ у Ємені, - ЗМІ
18:59
Ексклюзив
корупція
"Гріши та плати": журналіст Ніколов щодо законопроєкту про пом'якшення покарання за корупцію
18:52
Олександр Лукашенко стає президентом Республіки Білорусь (20 липня 1994 року)
Лукашенко незмінно керує Білоруссю вже рівно 30 років
18:44
Дональд Трамп
У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував убити Трампа та Венса, - Sky News
18:44
Оновлено
У російських Краснодарі та Анапі через відсутність світла місцеві жителі перекрили вулиці
18:24
Одна та дві черги відключень світла: як діятимуть графіки 21 липня
18:16
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Після 72 годин менша ймовірність знайти вбивцю, а одинака вистежити складніше, ніж групу осіб, - експерт Ступак про справу Фаріон
18:11
хакери
В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів, причетних до кібератак на держустанови
18:04
OPINION
Геннадій Друзенко
Між Малоросією та анти-Росією: як нам збудувати Україну?
17:55
Впала, коли малювала картину на стіні: в Одесі 13-річна дівчинка загинула в покинутому санаторії
17:38
Огляд
система ППО Skyguard
Знищує літаки, гелікоптери, ракети та дрони: все про систему ППО Skyguard, призначену для захисту стратегічних об'єктів
17:25
В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку: водій та 12 пасажирів отримали ушкодження
17:02
ЗСУ, військові
На фронті з початку доби відбулося 85 боєзіткнень: окупанти продовжують атакувати на Покровському напрямку
16:57
вибух
Російська армія FPV-дроном ударила по магазину в селі Івашки на Харківщині: є поранені
16:48
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загиблі й постраждалі, у трьох регіонах влучання по енергооб'єктах
16:39
айтішнік it хакер
Компаніям можуть знадобитися тижні, щоб відновитися після глобального збою Microsoft, - Financial Times
16:27
повістка
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
16:15
таксі Bolt
Водій Bolt у Києві сказав пасажирці, що Крим Україні "просто дали": як відреагував працедавець
16:07
OPINION
Богдан Данилишин
Україна: економічні тенденції літа
15:46
Ексклюзив
Не треба мати ілюзій, що переговори можуть бути про мир, вони про перемир'я, - аналітик Гармаш
15:35
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про перемир'я в Газі
15:01
Оновлено
БпЛА "Лютий"
Після атаки українських дронів на російському військовому аеродромі "Мілерово" спалахнули пожежі
14:49
грузія
Переважна більшість грузинів вважає Росію головним ворогом, - опитування
14:42
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер
РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна, - "Спротив"
14:34
Ексклюзив
Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс посилено працюють над планом капітуляції України, - Піонтковський
14:23
Оновлено
польща дтп
У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти
14:19
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 44-річний чоловік
14:19
хусити
Британія заявила про дві атаки хуситів на судно під прапором Ліберії у Червоному морі
14:12
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Пісторіус буде "воювати" за збільшення витрат на оборону, бо бачить реальну загрозу з боку Росії
14:06
Ексклюзив
путін
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
14:01
OPINION
Андрій Бондар
Стріляли в українство. В усіх нас
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV