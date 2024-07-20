У Міноборони затвердили 4 рівні домедичної допомоги для військових
Міністерство оборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військових та співробітників Сил безпеки та оборони
Про це повідомили у Міноборони.
Зазначається, що нові норми введені наказом Міністерства оборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.
Вони визначають об’єм домедичної допомоги, яку надають військові та співробітники сил безпеки і оборони під час ведення бойових дій, виконання бойових та спеціальних завдань, здійснення заходів з національної безпеки та оборони, а також підготовки складових Сил безпеки і оборони до застосування за призначенням.
Документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовими для надання допомоги постраждалим. Також у документі є перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги.
"Наразі маємо систему, яка акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
- Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.
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