ЗСУ прийняли на озброєння близько 10 нових пістолетів і пістолетів-кулеметів
Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва
Про це повідомила пресслужба міністерства.
"До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети іноземного виробництва від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії", - йдеться у повідомленні.
Зразки зброї здебільшого мають калібр 9 мм, проте до експлуатації в ЗСУ також допущено зброю потужнішого калібру 11,43 мм.
"Пістолети-кулемети відзначаються своєю легкістю, компактністю та ефективністю. Вони, як правило, оснащені магазинами на 30 набоїв, проте один із нових зразків може бути конвертований для використання магазинів на 15, 20 та 25 патронів. Цей зразок також обладнаний складним прикладом в обидві сторони та адаптером для встановлення глушника", - зазначає міністерство.
Всі пістолети-кулемети мають високу скорострільність, вкрай важливу для ближнього бою.
Міноборони також додало, що процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння та військової техніки спрощена до 10 днів, а зразки озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва, що пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти держбюджету.
- Раніше до експлуатації в ЗСУ допустили близько 40 засобів інженерного озброєння, з яких понад 20 - українська продукція.
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