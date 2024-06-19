Понад 20 - українська продукція: до експлуатації в ЗСУ допустили близько 40 засобів інженерного озброєння

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що з понад 40 зразків більше ніж 20 - продукція українських підприємств.

Зокрема, йдеться про розлогий перелік машин, механізмів та інших засобів, призначених для організації інженерного забезпечення військ.

Серед кодифікованих зразків української розробки та виробництва, зокрема, металодетектори, вимірювальні прилади різного призначення, димові шашки, прилади для дистанційного димопуску, збірно-розбірні фортифікаційні конструкції, польові "павербанки" великої місткості та надійності тощо.

Фото: Міноборони

У переліку кодифікованих зразків іноземного виробництва – сучасні моделі мобільних генераторів, важка інженерна техніка різного функціонала, а також – механізми для виконання певного спектра ремонтних робіт та наведення мостових переправ.

У Міноборони нагадують, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Фото: Міноборони