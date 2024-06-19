Понад 20 - українська продукція: до експлуатації в ЗСУ допустили близько 40 засобів інженерного озброєння
Близько 40 зразків інженерного обладнання допустили до експлуатації у підрозділах Збройних Силах України, причому половина з них українського виробництва
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що з понад 40 зразків більше ніж 20 - продукція українських підприємств.
Зокрема, йдеться про розлогий перелік машин, механізмів та інших засобів, призначених для організації інженерного забезпечення військ.
Серед кодифікованих зразків української розробки та виробництва, зокрема, металодетектори, вимірювальні прилади різного призначення, димові шашки, прилади для дистанційного димопуску, збірно-розбірні фортифікаційні конструкції, польові "павербанки" великої місткості та надійності тощо.
Фото: Міноборони
У переліку кодифікованих зразків іноземного виробництва – сучасні моделі мобільних генераторів, важка інженерна техніка різного функціонала, а також – механізми для виконання певного спектра ремонтних робіт та наведення мостових переправ.
У Міноборони нагадують, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.
Фото: Міноборони
- 16 травня арсенал Збройних Сил України поповнився новими зразками озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.45 Купівля 40.45Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.14
- Актуальне
- Важливе