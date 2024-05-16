Міноборони ввело у військову експлуатацію нові зразки озброєння й техніки

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Як зазначено в повідомленні, протягом минулого тижня Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.

Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 зразків ОВТ.

У Міноборони додали, що за перші три місяці 2024 року допустили до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва.