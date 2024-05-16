Міноборони ввело у військову експлуатацію нові зразки озброєння й техніки
Арсенал Збройних Сил України поповнився новими зразками озброєння
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Як зазначено в повідомленні, протягом минулого тижня Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки.
Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 зразків ОВТ.
У Міноборони додали, що за перші три місяці 2024 року допустили до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва.
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