ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року, - Міноборони

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Міноборони.

"За перші два місяці 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в ЗСУ вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами Гаврилюка, це "значно більше", ніж у січні-лютому 2023 року.

Наголошується, робота щодо збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння "активно ведеться".

Заступник глави Міноборони зазначив, що зараз в Україні розпочалося виробництво нових зразків озброєння, а саме: САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників та стрілецької зброї.

"Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів", - додав він.

В оборонному відомстві акцентують, що допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дає змогу закуповувати його у виробників за кошти бюджету держави для підрозділів Сил оборони.