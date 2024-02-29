ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року, - Міноборони
ЗСУ за перші два місяці 2024 року отримали 46 зразків озброєння та військової техніки, які розроблені та виготовлені в Україні
Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Міноборони.
"За перші два місяці 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в ЗСУ вже 46 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), розроблених і виготовлених в Україні", - йдеться в повідомленні.
За словами Гаврилюка, це "значно більше", ніж у січні-лютому 2023 року.
Наголошується, робота щодо збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння "активно ведеться".
Заступник глави Міноборони зазначив, що зараз в Україні розпочалося виробництво нових зразків озброєння, а саме: САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників та стрілецької зброї.
"Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів", - додав він.
В оборонному відомстві акцентують, що допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дає змогу закуповувати його у виробників за кошти бюджету держави для підрозділів Сил оборони.
- 25 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік. 90% дронів, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.
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