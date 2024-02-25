90% дронів на фронті зроблено в Україні, - Федоров

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Україна. 2024 рік".

"Наша швидка реакція і технологічність привела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні", - наголосив міністр.

Він зазначив, що над цим процесом працює велика команда урядовців, бізнесу, громадського сектору, які впливають на те, щоб в Україні було більше технологій.

Федоров нагадав, що за минулий рік було прийнято понад 20 нормативно-правових актів, які створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямі військових технологій у світі.

"Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. Зараз вся урядова команда працює над цим, і в січні та в лютому відбувалося активне укладання контрактів. Вже сотні тисяч БПЛА законтрактовані, і ця ціль цього року буде виконана", - зауважив він.

Як зазначив Федоров, тільки FVP-дронів у 2024 році буде більше мільйона. Загалом розвідувальних літаків, ударних коптерів, дронів-камікадзе, морських дронів, наземних платформ і РЕБ цього року буде більше.