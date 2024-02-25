90% дронів на фронті зроблено в Україні, - Федоров
У 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік. 90% дронів, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Україна. 2024 рік".
"Наша швидка реакція і технологічність привела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні", - наголосив міністр.
Він зазначив, що над цим процесом працює велика команда урядовців, бізнесу, громадського сектору, які впливають на те, щоб в Україні було більше технологій.
Федоров нагадав, що за минулий рік було прийнято понад 20 нормативно-правових актів, які створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямі військових технологій у світі.
"Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. Зараз вся урядова команда працює над цим, і в січні та в лютому відбувалося активне укладання контрактів. Вже сотні тисяч БПЛА законтрактовані, і ця ціль цього року буде виконана", - зауважив він.
Як зазначив Федоров, тільки FVP-дронів у 2024 році буде більше мільйона. Загалом розвідувальних літаків, ударних коптерів, дронів-камікадзе, морських дронів, наземних платформ і РЕБ цього року буде більше.
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У суботу, 24 лютого, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння співробітництва у сфері безпеки та оборони, згідно з яким у дронах українського виробництва буде вбудовано ШІ.
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