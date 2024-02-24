Українські дрони працюватимуть на основі ШІ: Україна підписала меморандум з німецькою компанією

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Метою цього меморандуму є підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ в БПЛА українського виробництва.

"Це ще один результат конференції щодо спільного виробництва озброєнь, які відбулися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз активно працюємо з європейськими країнами, шукаємо партнерів, розробляємо та озброюємося", - зазначив Єрмак.

Він додав, що попереду ще низка масштабних конференцій такого масштабу, на яких будуть присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Прікер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди.

"Ми готуємо багато сюрпризів", - пообіцяв керівник ОП, зазначивши, що Helsing – це німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.



Єрмак пояснив, що компанія Helsing є партнером Rheinmetall з 2022 року, а також співпрацюватиме з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.



"Ми повинні бути на крок попереду в технологічній війні. І чітко розуміти задачі, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні - це необхідність", - наголосив він.