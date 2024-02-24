Українські дрони працюватимуть на основі ШІ: Україна підписала меморандум з німецькою компанією
У суботу, 24 лютого, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння співробітництва у сфері безпеки та оборони, згідно з яким у дронах українського виробництва вбудовано буде ШІ
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Метою цього меморандуму є підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ в БПЛА українського виробництва.
Єрмак пояснив, що компанія Helsing є партнером Rheinmetall з 2022 року, а також співпрацюватиме з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.
"Ми повинні бути на крок попереду в технологічній війні. І чітко розуміти задачі, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні - це необхідність", - наголосив він.
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Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, завдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
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