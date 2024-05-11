ЗСУ випробували нові багатофункціональні наземні дрони "Махно"

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

На сьогодні є шість модифікацій дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

"Усі наші дрони мають одну назву - "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо Діскус.

Зазначається, що конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни.

"Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні", - йдеться у повідомленні.

На переконання Діскуса, який очолив процес виготовлення наземних дронів, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

У ЗСУ запевнили, що випробування відбулися успішно, отже найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.

Фото: https://t.me/SJTF_Odes

Фото: https://t.me/SJTF_Odes