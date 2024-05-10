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Сухопутні війська створили рекрутинговий центр для укомплектування підрозділів безпілотних систем

10 травня, 2024 п'ятниця
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Командування Сухопутних військ ухвалило рішення про створення рекрутингового центру: першочергове завдання - комплектація підрозділів безпілотних систем

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 

"Прийнято рішення про створення рекрутингового центру по укомплектуванню військових частин та підрозділів Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні. 

Рішення про створення рекрутингового центру пояснюють тим, що наразі безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою. Тож першочеговою задачею буде відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ "вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем".

Павлюк пояснив кожен кандидат під час відбору зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити, а потім пройде базову загальновійськову підготовку. Вона забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова –  на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

Детальнішу інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314

  • Кабмін на засіданні 7 травня підтримав проєкт указу президента України про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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