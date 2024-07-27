"Розглядається як провокація": Ризька дума заборонила захід, присвячений російському флотові
Ризька дума заборонила запланований на суботу, 27 липня, захід на честь 310-х роковин російсько-шведської морської битви при Гангуті
Про це повідомляє Delfi.
Організатори збиралися відзначити 310-ті роковини морської битви при Гангуті. У заході мали взяти участь близько 20 осіб.
"Я вважаю, що під час вторгнення Росії в Україну і війни, що триває там, організація в столиці Латвії подібного заходу на честь Російської імперії повинна розглядатися як провокація. Це було б відвертою неповагою до захисників України і суперечило б позиції більшості цивілізованого суспільства", - сказав виконавчий директор Ризької думи Яніс Ланге.
За його словами, він, зважаючи на рекомендацію Служби державної безпеки, вирішив заборонити захід.
- 9 травня Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали у Вільнюсі угоду, яка посилить моніторинг санкцій ЄС щодо Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе