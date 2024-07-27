"Розглядається як провокація": Ризька дума заборонила захід, присвячений російському флотові

Про це повідомляє Delfi.

Організатори збиралися відзначити 310-ті роковини морської битви при Гангуті. У заході мали взяти участь близько 20 осіб.

"Я вважаю, що під час вторгнення Росії в Україну і війни, що триває там, організація в столиці Латвії подібного заходу на честь Російської імперії повинна розглядатися як провокація. Це було б відвертою неповагою до захисників України і суперечило б позиції більшості цивілізованого суспільства", - сказав виконавчий директор Ризької думи Яніс Ланге.

За його словами, він, зважаючи на рекомендацію Служби державної безпеки, вирішив заборонити захід.