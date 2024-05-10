Польща, Фінляндія і країни Балтії зобов'язались посилити контроль за дотриманням санкцій ЄС проти Росії
9 травня Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали у Вільнюсі угоду, яка посилить моніторинг санкцій ЄС щодо Росії
Про це повідомляє Yle.
Митниця Фінляндії оголосила про підписання угоди, яка посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії.
Крім Фінляндії, угоду підписали Естонія, Литва, Латвія та Польща.
Від Фінляндії документ підписав генеральний директор митниці Самі Ракшіт.
У пресрелізі фінської митниці йдеться про те, що зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.
"Підписавши сьогодні угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – сказав Ракшіт.
- Єврокомісія розробляє 14-й пакет санкцій проти Росії – до нього можуть увійти обмеження щодо російського аналога SWIFT, пропагандистських ЗМІ, СПГ, рідкоземельних металів та транспортних компаній.
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