Польща, Фінляндія і країни Балтії зобов'язались посилити контроль за дотриманням санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє Yle.

Митниця Фінляндії оголосила про підписання угоди, яка посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії.

Крім Фінляндії, угоду підписали Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Від Фінляндії документ підписав генеральний директор митниці Самі Ракшіт.

У пресрелізі фінської митниці йдеться про те, що зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

"Підписавши сьогодні угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – сказав Ракшіт.