Bloomberg з'ясував, що увійде до нового пакета санкцій ЄС проти РФ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

Російський аналог SWIFT

Євросоюз розглядає можливість розширення фінансових санкцій проти Росії та включення в "чорні списки" російського аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) Банку Росії.

Росія запустила власну версію SWIFT, наприкінці 2014 року після початкових санкцій. Станом на січень система працювала з 20 країнами. Сюди входять банки з Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Казахстану.

Фінансування політиків та аналітиків

Також Європейський Союз пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам приймати фінансування від Росії.

Прагнення придушити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі зростаючого занепокоєння з приводу дезінформації, яку просуває Москва, пов'язаної з виборами до Європейського парламенту на початку червня. Франція разом із країнами Балтії, Польщею та Нідерландами закликали блок санкціонувати втручання Росії у вибори, повідомляв раніше Bloomberg.

Заборони для транспорту та металів

Заходи, які обговорюються, також включають заборону імпорту російського гелію, посилення експортних обмежень на марганцеву руду та інші рідкоземельні компоненти, а також заборону доступу до портів для близько 11 суден, підозрюваних у допомозі військовим зусиллям.

Ще одна пропозиція виконавчої влади блоку полягає в тому, щоб заборонити транспортним компаніям, які принаймні на 25% належать Росії, працювати в ЄС.

Європейським експортерам також буде запропоновано посилити належну перевірку своєї торгової практики, і вони можуть зіткнутися з позовами, якщо перешкоджатимуть обходу через відсутність перевірок.

Заборона мовлення пропагандистам

Пропозиція, яка також заборонить мовлення чотирьом пропагандистським ЗМІ в Європі.

Віцепрезидент Європейської Комісії Віра Юрова повідомила, що ЄС накладе санкції на сайт "Голос Європи", який звинувачують у поширенні проросійської дезінформації, а також на "Російську газету", РІА Новости та "Известия".

"Ми не визнаємо їх засобами масової інформації, це просто інструменти пропаганди Путіна", - сказала Юрова чеському громадському телебаченню.

Санкції проти російського СПГ

Що стосується енергетики, то раніше агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС запропонує заборонити послуги з перевантаження та перевалки зрідженого природного газу з Росії, призначеного для третіх країн, а також заборонити обслуговування російських проєктів СПГ в Арктиці.

Санкції проти іноземних компаній, які допомагають РФ

ЄС також запропонував додати понад десяток компаній до списку експортних обмежень, у тому числі кілька в Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, через ймовірну роль у допомозі Москві обійти торговельні санкції на товари, які використовуються в зброї або необхідні для її виробництва.

Відтак запропонований пакет включає низку санкцій проти Білорусі за її роль у конфлікті, включаючи заборону імпорту навігаційних технологій і предметів розкоші, експорту сирої нафти та алмазів, а також будь-яких угод, які можуть збільшити білоруський промисловий потенціал.

За словами співрозмовників агентства, відповідні пропозиції Єврокомісія скерувала країнам-членам ЄС.