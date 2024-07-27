Росіяни склали список пропагандистської літератури, який буде обов’язковим для шкіл та бібліотек на ТОТ, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що у список, який стане обов'язковим для шкіл, бібліотек і культурних центрів тимчасово окупованої території України, увійшли фронтова поезія, розповіді окупантів, та нариси про так званих героїв "російської весни". Пропагандисти заявляють, що так звана література з переліку, мовляв, допоможе "зберегти пам'ять" про війну в Україні.

"Каталог рекомендованої літератури в мінпропаганди РФ надали центр "Традіція" кремлівського пропагандиста Прилєпіна і фонд "Захисники відчизни". Загалом у списку зазначено 15 книг із серії "КПД", яку редагує сам Прилєпін. Крім цього, автори списку літератури рекомендували поширювати картини і скульптури, пов’язані з війною в Україні, – погруддя військових злочинців", - йдеться у повідомленні.