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Росіяни склали список пропагандистської літератури, який буде обов’язковим для шкіл та бібліотек на ТОТ, - Нацспротив

Ольга Бабишена
27 липня, 2024 субота
03:08
Війна з Росією школа в окупації

Росіяни створили список пропагандистської літератури, яка стане обов'язковою для розповсюдження у школах, бібліотеках та культурних центрах на тимчасово окупованих територіях

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що у список, який стане обов'язковим для шкіл, бібліотек і культурних центрів тимчасово окупованої території України, увійшли фронтова поезія, розповіді окупантів, та нариси про так званих героїв "російської весни". Пропагандисти заявляють, що так звана література з переліку, мовляв, допоможе "зберегти пам'ять" про війну в Україні. 

"Каталог рекомендованої літератури в мінпропаганди РФ надали центр "Традіція" кремлівського пропагандиста Прилєпіна і фонд "Захисники відчизни". Загалом у списку зазначено 15 книг із серії "КПД", яку редагує сам Прилєпін. Крім цього, автори списку літератури рекомендували поширювати картини і скульптури, пов’язані з війною в Україні, – погруддя військових злочинців", - йдеться у повідомленні. 

  • Раніше у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники на базі викраденого дитячого табору відкрили "молодіжний освітній центр "Маяк". 
Теги:
Україна
Росія
окуповані території
пропаганда
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