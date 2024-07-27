Росіяни склали список пропагандистської літератури, який буде обов’язковим для шкіл та бібліотек на ТОТ, - Нацспротив
Росіяни створили список пропагандистської літератури, яка стане обов'язковою для розповсюдження у школах, бібліотеках та культурних центрах на тимчасово окупованих територіях
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що у список, який стане обов'язковим для шкіл, бібліотек і культурних центрів тимчасово окупованої території України, увійшли фронтова поезія, розповіді окупантів, та нариси про так званих героїв "російської весни". Пропагандисти заявляють, що так звана література з переліку, мовляв, допоможе "зберегти пам'ять" про війну в Україні.
"Каталог рекомендованої літератури в мінпропаганди РФ надали центр "Традіція" кремлівського пропагандиста Прилєпіна і фонд "Захисники відчизни". Загалом у списку зазначено 15 книг із серії "КПД", яку редагує сам Прилєпін. Крім цього, автори списку літератури рекомендували поширювати картини і скульптури, пов’язані з війною в Україні, – погруддя військових злочинців", - йдеться у повідомленні.
- Раніше у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники на базі викраденого дитячого табору відкрили "молодіжний освітній центр "Маяк".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе