У Бердянську окупанти на базі викраденого дитячого табору відкрили пропагандистський центр "Маяк"
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники на базі викраденого дитячого табору відкрили "молодіжний освітній центр "Маяк"
Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Його відкриття відбулося навіть за участю кремлівського диктатора путіна, що підкреслює важливість цього проекту для окупаційної влади. Цей центр створено на базі викраденого українського дитячого табору, розташованого на Бердянській косі, про що у своїх матеріалах цинічно заявляють самі окупанти", - написала Галіціна.
Вона зазначає, що "Маяк" позиціонується як аналог подібних центрів у Криму та Росії - "Таврида" та "Машук".
"Його основна мета - забезпечити цілорічне промивання мізків молоді з окупованих територій через різноманітні "освітні програми", семінари, форуми та конференції. Особливу увагу приділяють підготовці так званих "спеціалістів по роботі з молоддю" - фактично пропагандистів, які поширюватимуть російську ідеологію серед українських дітей та підлітків", - пише голова МВА.
Так званий губернатор Балицький називає центр "фасадом Росії" та "форпостом русского мира".
Фото: t.me/berdmisk
- 24 липня повідомлялось, що у Бердянську Запорізької області загарбники незаконно залучають молодь до військово-тактичної підготовки.
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