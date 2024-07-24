Навчили зачищати будівлі з мішенями: у Бердянську окупанти незаконно залучають молодь до військової підготовки
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники незаконно залучають молодь до військово-тактичної підготовки
Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Тренування військового характеру для неповнолітніх у Бердянську проводить "Добровольческая молодежная дружина" під виглядом молодіжного руху.
Голова МВА розповідає, що на одному з таких тренувань дітям продемонстрували елементи військової тактики, основи оборонних укріплень та навчили зачищати будівлі з мішенями.
Зокрема, вона зазначає, що цей та подібні заходи подаються як "корисний досвід" та "нові навички".
"Використання страйкбольної зброї у тренуваннях підкреслює намір окупантів прищепити дітям навички поводження зі справжньою зброєю під виглядом гри", - пише Галіціна.
Фото: t.me/berdmisk
- 23 липня стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники за коментарі у соцмережах затримали чоловіка та змусили його просити вибачення на камеру.
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