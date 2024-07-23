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"Приниження гідності росіян": окупанти затримали жителя ТОТ України за коментарі у соцмережах

23 липня, 2024 вiвторок
17:29
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники за коментарі у соцмережах затримала чоловіка та змусили його вибачатися на камеру

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Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вистежує найменший спротив у окупації так званий Центр протидії екстремізму.

Цього разу бердянські загарбники затримали 35-річного мелітопольця. Чоловіка звинувачують у розміщенні в українських групах коментарів, які росіяни класифікують як "приниження гідності російських громадян". 

Українця змусили записати вибачення і каяття на камеру і "передали його справу до слідчого комітету".

На відео обвинувачений каже, що в період із жовтня 2022 року по квітень 2024 в проукраїнських Telegram-каналах закликав до "ненависті по відношенню до росіян та розправи над ними". 

"Якщо раніше за подібні "порушення" окупанти накладали штрафи або арештовували, то зараз карати незгодних взялися жорсткіше. Минулого тижня стало відомо про аналогічний випадок - відносно 25-річного бердянця порушили кримінальну справу за невтішні коментарі відносно росіян, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. У цьому випадку молодого чоловіка так само можуть кинути за ґрати", - додала Галіціна.

  • 21 вересня стало відомо, що співробітники російського ФСБ затримали в тимчасово окупованому Маріуполі двох місцевих чоловіків, які у соцмережах підтримували Азов та Україну.
Теги:
Відео
Україна
Мелітополь
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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2024, вiвторок
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