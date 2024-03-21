Окупанти затримали двох маріупольців, які підтримували Азов та Україну в соцмережах

Про це інформує Маріупольська міська рада, посилаючись на місцеві пабліки.

Вказано, що ФСБ затримала двох маріупольців за нібито публічне виправдання тероризму. Окупанти заявляють, що чоловіки у соцмережах публікували ролики та коментарі, у яких підтримували Азов та Україну.

"В окупованому місті продовжують залякувати маріупольців за їх проукраїнську позицію. Загарбники використовують статтю за "виправдання тероризму" для того, щоб люди не могли говорити про підтримку України. Адже росіянам необхідно створити образ Маріуполя, як проросійського міста", - наголосили у міськраді.