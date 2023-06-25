Окупанти затримали в Криму трьох чоловіків, що їхали в автоколоні з кримськотатарськими прапорами
Співробітники так званого Білогірського райвідділу поліції Росії у Криму затримали трьох місцевих чоловіків, які мали намір здійснити сходження з кримськотатарськими прапорами
Про це 25 червня повідомляє Кримська солідарність.
Зазначається, що затримані - Рустем Курносов, Енвер Асанов та Ебабіль Ібрагімов, прямували автоколоною з кількох машин до підніжжя Білої Скелі. Чоловіки планували здійснити сходження з кримськотатарськими прапорами.
"Машини їхали одна за одною, але прапори були лише на двох машинах. Гасел та закликів під час пересування не було. На місці зібрали з всіх пояснення, потім співробітник поліції сів у машину та супроводив їх до райвідділу у Білогірську. Протоколи ще не складали", – розповів один з активістів.
Також відомо, що Ебабіля Ібрагімова після бесіди з так званим співробітником поліції Криму відпустили.
За даними Кримської солідарності, адміністративні протоколи щодо Рустема Курносова та Енвера Усеінова складені згідно зі ст. 20.2 ч. 2 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.
Білогірський районний суд визнав кримських татар винними у "проведенні публічного заходу без подання в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу" і наклав на них штраф у розмірі 20 тисяч рублів.
Зазначимо, що 26 червня в Криму відзначають День кримськотатарського прапора.
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