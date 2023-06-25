Про це 25 червня повідомляє Кримська солідарність.

Зазначається, що затримані - Рустем Курносов, Енвер Асанов та Ебабіль Ібрагімов, прямували автоколоною з кількох машин до підніжжя Білої Скелі. Чоловіки планували здійснити сходження з кримськотатарськими прапорами.

"Машини їхали одна за одною, але прапори були лише на двох машинах. Гасел та закликів під час пересування не було. На місці зібрали з всіх пояснення, потім співробітник поліції сів у машину та супроводив їх до райвідділу у Білогірську. Протоколи ще не складали", – розповів один з активістів.

Також відомо, що Ебабіля Ібрагімова після бесіди з так званим співробітником поліції Криму відпустили.

За даними Кримської солідарності, адміністративні протоколи щодо Рустема Курносова та Енвера Усеінова складені згідно зі ст. 20.2 ч. 2 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Білогірський районний суд визнав кримських татар винними у "проведенні публічного заходу без подання в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу" і наклав на них штраф у розмірі 20 тисяч рублів.

Зазначимо, що 26 червня в Криму відзначають День кримськотатарського прапора.