Про це інформує Центр національного спротиву.

"У Криму активізувалось ФСБ, яке вперше з 2014 року проводять активні перевірки автомобілів місцевих", - пише відомство.

Повідомляється, що під час обшуків "правоохоронці" перевіряють телефони та ноути, шукають причетних до українського підпілля.

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Крім того, 28 березня рух громадського спротиву "Жовта стрічка" передав Європейському парламенту листи від українських та кримськотатарських активістів, які розповідають про опір рашистам у тимчасово окупованому Криму.

Інструкція з чистки гаджетів.