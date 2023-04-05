У Криму ФСБ вперше з 2014 року проводить перевірки авто, шукає українське підпілля, - ЦНС
На тимчасово окупованому півострові Крим поліціянти та співробітники Федеральної служби безпеки Росії посилили репресії місцевого населення, шукають підпілля
Про це інформує Центр національного спротиву.
"У Криму активізувалось ФСБ, яке вперше з 2014 року проводять активні перевірки автомобілів місцевих", - пише відомство.
Повідомляється, що під час обшуків "правоохоронці" перевіряють телефони та ноути, шукають причетних до українського підпілля.
Читайте також: Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців, - Подоляк
Крім того, 28 березня рух громадського спротиву "Жовта стрічка" передав Європейському парламенту листи від українських та кримськотатарських активістів, які розповідають про опір рашистам у тимчасово окупованому Криму.
- Росіяни створюють ПВК в Криму в межах підготовки до бойових дій на півострові, а також для охорони награбованого майна та власної безпеки.
- У контрольованому бойовиками Севастополі притягнуть до відповідальності літню жінку, яка наносила проукраїнські написи на різні об'єкти міста.
- Покарання гауляйтерів і колаборантів, звільнення ув’язнених українців та кримських татар, демонтаж Кримського моста: секретар РНБО Олексій Данілов окреслив 12 кроків деокупації Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.84
Купівля 36.84Продаж 37.69
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе