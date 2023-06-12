Дивляться історію браузера і підписки: окупанти посилили перевірки на в'їзді на Кримський міст
Російські окупанти посилили перевірки на в'їзді на Кримський міст. Аби знайти партизанів, вони перевіряють телефони людей, зокрема історію браузера
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У зв’язку зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові противник посилив заходи безпеки на пунктах в’їзду на незаконно збудований Керченський міст. Зафіксовано проведення більш ретельної перевірки особистих документів, транспортних засобів і документів на них", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що зазвичай росіяни перевіряють історію браузера та підписки на Telegram-канали і групи у Viber.
"Також окупантів цікавить, чи встановлений на телефоні VPN, аби обходити блокування українських сайтів", - додали у Спротиві.
Там порадили мешканцям тимчасово окупованого Криму бути пильними й чистити історію браузерів та відписуватися від українських Telegram-каналів перед виходом із дому.
- У квітні представники ФСБ почали перевіряти автомобілі жителів Криму, аби розшукати причетних до українського підпілля.
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