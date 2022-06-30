Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Використання САУ "Богдана" - це один з найкращих прикладів того, що робить сучасне озброєння з армією РФ. З берегової лінії ЗСУ знищували рашистів, які намагались окопатись на захопленому Зміїному. Завдяки цій системі, завдяки реактивним системам та авіації. Завдяки коригуванню високоточного вогню, за допомогою безпілотника "байрактар", який знаходився на відстані півсотні кілометрів, але це йому не завадило давати точні координати цілей, які ЗСУ мають вразити", - зауважив Катков.

Також військовий експерт додав, що Україна є частиною світового оборонно-промислового комплексу.

"Ми працюємо разом з усіма оборонно - промисловими комплексами світу над створенням нових зразків озброєння. САУ "Богдана" - це приклад співпраці. У нас є величезна кількість спільних проєктів з країнами НАТО та країнами ЄС", - сказав Катков.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного

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