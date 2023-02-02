Танки Leopard і Challenger імовірно запрацюють на фронті до літа, - аташе у США
Аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький припустив, що надані Україні танки Leopard і Challenger залучать до бойових дій імовірно до літа
Про це повідомляє українська служба Голосу Америки.
"Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - сказав Кременецький.
Водночас дипломат зазначив, що навчання українських військовиків на танках Leopard і Challenger відбуватиметься в різних країнах і потребуватимуть часу через складність техніки.
"Зараз створена "танкова коаліція" - низка країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони вимагатимуть певної підготовки екіпажу. Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших фахівців, тому це буде відбуватися в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не лише підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - сказав Кременецький.
Дипломат також додав, що американські танки Abrams Україна отримає в останню чергу.
"Abrams - теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто, це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", - сказав Кременецький.
- Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2, які надала Німеччина, прибудуть в Україні наприкінці березня – на початку квітня.
- Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні 60 своїх модернізованих танків і 14 танків Leopard 2.
- Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна відправить Україні танки Leopard 2 навесні.
- Очільник міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну до літа.
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