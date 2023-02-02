Танки Leopard і Challenger імовірно запрацюють на фронті до літа, - аташе у США

Про це повідомляє українська служба Голосу Америки.

"Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - сказав Кременецький.

Водночас дипломат зазначив, що навчання українських військовиків на танках Leopard і Challenger відбуватиметься в різних країнах і потребуватимуть часу через складність техніки.

"Зараз створена "танкова коаліція" - низка країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони вимагатимуть певної підготовки екіпажу. Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших фахівців, тому це буде відбуватися в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не лише підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - сказав Кременецький.

Дипломат також додав, що американські танки Abrams Україна отримає в останню чергу.

"Abrams - теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто, це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", - сказав Кременецький.