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Британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну до літа, - очільник міноборони Воллес

30 січня, 2023 понедiлок
19:12
Світ танк Challenger 2

Основні бойові танки Challenger 2, які Велика Британія пообіцяла передати Україні для протидії російському агресору, мають прибути щонайпізніше влітку

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Sky News.

Він нагадав, що уряд погодився відправити в Україну 14 танків Challenger 2.

Відповідаючи на запитання в Палаті громад, коли вони прибудуть в Україну, Воллес відповів: "Це буде на початку літа або в травні — можливо, це буде напередодні Великодня". 

Він пояснив, що з міркувань безпеки не може оголосити графік навчання українських військових із використання танків. Міністр зазначив, що спочатку вояків навчатимуть індивідуальному керуванню танками, а потім інструктори перейдуть до навчання веденню бою в строю.

Варто зазначити, що у Британії Великдень цьогоріч відзначатимуть 9 квітня.

  • 29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на танках Challenger 2.
  • 26 січня міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл казав, що країна планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня.

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