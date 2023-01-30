Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Sky News.

Він нагадав, що уряд погодився відправити в Україну 14 танків Challenger 2.

Відповідаючи на запитання в Палаті громад, коли вони прибудуть в Україну, Воллес відповів: "Це буде на початку літа або в травні — можливо, це буде напередодні Великодня".

Він пояснив, що з міркувань безпеки не може оголосити графік навчання українських військових із використання танків. Міністр зазначив, що спочатку вояків навчатимуть індивідуальному керуванню танками, а потім інструктори перейдуть до навчання веденню бою в строю.

Варто зазначити, що у Британії Великдень цьогоріч відзначатимуть 9 квітня.

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на танках Challenger 2.

26 січня міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл казав, що країна планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня.

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