Велика Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня
Британія планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня, вони прибудуть до України разом з додатковою артилерійською підтримкою
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністра оборонних закупівель Британії Алекса Чокла.
"Намір полягає в тому, що це буде наприкінці березня", - сказав він у парламенті, відповідаючи на запитання, коли танки прибудуть в Україну.
За його словами, до цього часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку щодо експлуатації та обслуговування танків. Міністр також заявив, що навчання українських танкістів користуванню та ремонту Challenger 2 розпочнеться 30 січня.
"Забезпечити Україну для витіснення Росії з її території так само важливо, як і озброювати їх для захисту того, що вони вже мають. Разом ми продовжимо підтримувати Україну в переході від опору російським силам до їх вигнання з української землі", - підкреслив він.
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
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