Британія, окрім 14 танків Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних гармат AS90
У новому пакеті військової допомоги Велика Британії, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії.
"Ескадрилья з 14 танків відправиться в Україну найближчими тижнями після того, як прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав президенту Володимиру Зеленському, що Велика Британія надасть додаткову підтримку Україні в сухопутній війні", - заявили в уряді Сполученого Королівства.
Там додали, що слідом за танками, до України буде направлено близько 30 великих самохідних гармат AS90. Міністр оборони Бен Воллес викладе додаткові подробиці цієї підтримки в Палаті громад у понеділок, 15 січня.
Також зазначається, що Велика Британія найближчими днями почне навчати бійців ЗСУ використовувати танки та гармати.
На Даунінг-стріт наголосили, що Ріші Сунак чітко розуміє, що тривала і статична війна служить лише інтересам Росії.
"Тому він і його міністри спілкуватимуться з нашими союзниками по всьому світу в наступні дні й тижні, щоб посилити тиск на Путіна. Напередодні річниці вторгнення прем’єр-міністр намагатиметься продемонструвати силу Великої Британії як міжнародного каталізатора з впливу на НАТО, G7 та інші країни. Він працюватиме з партнерами, щоб поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для вступу в майбутні мирні переговори з позиції військової, економічної та дипломатичної сили для забезпечення міцного та тривалого миру", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.
- 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.
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