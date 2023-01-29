Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2
29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2
Про це повідомили у міноборони Британії на фейсбуці.
"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією", - мовиться в повідомленні.
Пресслужба наголосила, що Британія передасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами партнерами, таким чином "демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні".
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
- Британія планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня, вони прибудуть до України разом з додатковою артилерійською підтримкою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе