Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2

Про це повідомили у міноборони Британії на фейсбуці.

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією", - мовиться в повідомленні.

Пресслужба наголосила, що Британія передасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами партнерами, таким чином "демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні".

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.

Британія планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня, вони прибудуть до України разом з додатковою артилерійською підтримкою.

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