Іспанія відправить танки Leopard Україні навесні
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже узгодила питання з відправленням танків Leopard Україні навесні
Про це повідомляє El Espanol з посиланням на заяву Роблес.
За словами очільниці МО Іспанії, танки до України направляться вже навесні цього року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом "працювати на мир і захистити український народ".
Відповідну заяву міністерка зробила під час відвідин іспанських військових, які були дислоковані на базі Адажі в Латвії в рамках місії НАТО зі стримування російської загрози.
Кількість танків, що Іспанія готова передати українській армії, міністр оборони не вказала.
- 26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати. За даними ЗМІ, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.
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