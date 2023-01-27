Іспанія відправить танки Leopard Україні навесні

Про це повідомляє El Espanol з посиланням на заяву Роблес.

За словами очільниці МО Іспанії, танки до України направляться вже навесні цього року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом "працювати на мир і захистити український народ".

Відповідну заяву міністерка зробила під час відвідин іспанських військових, які були дислоковані на базі Адажі в Латвії в рамках місії НАТО зі стримування російської загрози.

Кількість танків, що Іспанія готова передати українській армії, міністр оборони не вказала.

26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати. За даними ЗМІ, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.

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