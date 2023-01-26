Іспанія готова передати Україні 53 танки Leopard, але вони потребують переобладнання
26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати
Про це вона заявила під час зустрічі представників шести країн-користувачів Leopard 2, передає RTVE.
"Є чітка мета, щоби війна швидше закінчилася, щоби настав мир. Ідеться про скоординовану роботу, якою ми підтримуємо Україну", - сказала міністерка.
Вона наполягає на тому, що Іспанія може доставити Leopard 2 A4, які знаходяться в Сарагосі, "але деякі з них не можуть бути використані, і в галузі ми збираємося проаналізувати, які з них можна переобладнати".
За даними Reuters, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.
- Раніше Іспанія заявила про готовність передати Україні танки Leopard, однак зазначила, що збирається зв’язатися з координаційною групою, створеною союзниками, щоби визначити, скільки танків потрібно і скільки їх Мадрид у змозі передати.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
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