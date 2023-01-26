Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, цитує Spiegel.

"У мене немає ознак того, що вони запізняться", - сказав він і додав, що дата прибуття танків уже визначена.

Водночас він відмовився давати відповідь на запитання щодо того, чи уряд ФРН вагався з дозволом на відправку танків в Україну.

"Ми не вагалися, ми вели переговори", – сказав Пісторіус.

Він додав, що всі повинні бути задоволені рішенням, оскільки Німеччина виконує те, що потрібно.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків. Того самого дня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall заявив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

24 січня чиновники з оточення американського президента зазначили, що президент США готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".

25 січня Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams. Також 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу. Крім того, Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

26 січня стало відомо, що військово-промислова компанія Rheinmetall поставить Україні снаряди до танків Leopard

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb