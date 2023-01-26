Німецькі танки Leopard прибудуть в Україну в кінці березня – на початку квітня, – Пісторіус
Очікується, що танки Leopard, які передала Німеччина, прибудуть в Україні наприкінці березня – на початку квітня 2023 року
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, цитує Spiegel.
"У мене немає ознак того, що вони запізняться", - сказав він і додав, що дата прибуття танків уже визначена.
Водночас він відмовився давати відповідь на запитання щодо того, чи уряд ФРН вагався з дозволом на відправку танків в Україну.
"Ми не вагалися, ми вели переговори", – сказав Пісторіус.
Він додав, що всі повинні бути задоволені рішенням, оскільки Німеччина виконує те, що потрібно.
- Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- 22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків. Того самого дня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
- 23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.
- Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall заявив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.
- 24 січня чиновники з оточення американського президента зазначили, що президент США готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".
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25 січня Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams. Також 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу. Крім того, Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
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26 січня стало відомо, що військово-промислова компанія Rheinmetall поставить Україні снаряди до танків Leopard
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