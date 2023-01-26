Військово-промислова компанія Rheinmetall поставить Україні снаряди до танків Leopard
Військово-промислова компанія Rheinmetall на знак підтримки України готова надіслати їй велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які відправлять Німеччина та союзники
Про це повідомляє Tagesschau.
Зазначають, що компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа в якості запобіжного заходу збільшив свої виробничі потужності.
"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо у секторі великих калібрів", - пояснили в компанії.
Там додали, що вже інвестували в це кошти і продовжуватимуть це робити. Для цього вони будуватимуть нові виробничі потужності та найматимуть персонал.
Таким чином концерн зможе задовольнити зростання попиту з боку Німеччини, а також інших країн, які увійшли до складу "танкової коаліції".
"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують", - наголосили в Rheinmetall.
- 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе