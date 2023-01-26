Військово-промислова компанія Rheinmetall поставить Україні снаряди до танків Leopard

Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначають, що компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа в якості запобіжного заходу збільшив свої виробничі потужності.

"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо у секторі великих калібрів", - пояснили в компанії.

Там додали, що вже інвестували в це кошти і продовжуватимуть це робити. Для цього вони будуватимуть нові виробничі потужності та найматимуть персонал.

Таким чином концерн зможе задовольнити зростання попиту з боку Німеччини, а також інших країн, які увійшли до складу "танкової коаліції".

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують", - наголосили в Rheinmetall.

25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

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