Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Військово-промислова компанія Rheinmetall поставить Україні снаряди до танків Leopard

Військово-промислова компанія Rheinmetall поставить Україні снаряди до танків Leopard

26 січня, 2023 четвер
12:07
Світ танк Leopard 2

Військово-промислова компанія Rheinmetall на знак підтримки України готова надіслати їй велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які відправлять Німеччина та союзники

Про це повідомляє Tagesschau

Зазначають, що компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа в якості запобіжного заходу збільшив свої виробничі потужності. 

"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо у секторі великих калібрів", - пояснили в компанії. 

Там додали, що вже інвестували в це кошти і продовжуватимуть це робити. Для цього вони будуватимуть нові виробничі потужності та найматимуть персонал. 

Таким чином концерн зможе задовольнити зростання попиту з боку Німеччини, а також інших країн, які увійшли до складу "танкової коаліції". 

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують", - наголосили в Rheinmetall. 

  • 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Німеччина
Читайте також:
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
25 січня, 2023 середа
Путін знайшов у Європі ще одну failed state
25 січня, 2023 середа
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, де і від кого призовники можуть отримати повістку
Джо Байден
25 січня, 2023 середа
США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 42.58
    Продаж 43.58
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
26 січня
13:28
Катрін Колонна
До Одеси з візитом завітала очільниця МЗС Франції Колонна
13:18
Оновлено
ракета
Масована атака РФ 26 січня: ППО знищила 47 із 55 випущених ракет
13:15
G7
Підтримка України та санкції проти Росії: Японія окреслила пріоритети G7 на 2023 рік
13:10
Петро Порошенко у Брюсселі
Саміт Україна – ЄС має стати самітом нашого європейського майбутнього: Порошенко про підсумки візиту до Брюсселя
13:09
відключення електроенергії
Через значні руйнування енергооб'єктів на Одещині кілька днів діятимуть екстрені вимкнення світла, - ДТЕК
13:04
Новини компаній
Підрозділи 19 різних бригад отримали буржуйки від Олега Крота та "Фундація Течія"
13:01
Окупанти, імовірно, готують провокації на Запоріжжі: поширюють "попередження про обстріли ЗСУ", - мер Мелітополя
12:48
затримання підполковника СБУ
​​На держзраді викрили підполковника СБУ: передавав ворожим спецслужбам схеми розміщення блокпостів і дані про колег
12:44
Німеччина уряд
У Німеччині затримали російського шпигуна, який передав розвіддані до Москви
12:37
Оновлено
Київ обстріл
Масована ракетна атака: є влучання, а також загиблий і поранені, працювала ППО
12:17
обстріл Херсонщина
Уранці 26 січня РФ атакувала Херсонщину: під ударом була адмінбудівля, загинула людина
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Залужний крутий, бо нормальний
12:04
Ексклюзив
Микола Голомша
Закон про підвищення відповідальності військових не призведе ні до якого покращення, - експерший заступник генпрокурора Голомша
11:57
Оновлено
Потяг
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через знеструмлення окремих ділянок по Україні
11:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют в Україні на 26 січня: ціни на долар та євро
11:51
Президент Латвії Егілс Левітс
Допомога Україні є єдиним способом захистити Європу, - президент Латвії
11:32
Наслідки вибуху газового балону на Одещині
Поблизу будинку на Одещині вибухнув газовий балон, є загиблий
11:07
Володимир Зеленський
Зеленський про можливі переговори з РФ: Путін для мене ніхто після повномасштабного вторгнення
10:28
Війна на Місяці, протигаз від фейків та будні пса Патрона – 5 книг, які допоможуть зберегти ясність мислення
10:26
Корегував вогонь ворога по Лиману Донецької області: СБУ затримала російського агента під час передачі даних
10:13
Ексклюзив
Атаками Shahed ворог намагається вичерпати ресурси нашої ППО, - Згурець
10:02
OPINION
Сергій Фурса
Чому важливе саме правосуддя у справі Коболєва?
10:01
Дмитро Пєсков
У РФ применшують значення поставок Україні західних танків, - ISW
09:52
російська армія, мобілізація
Росіяни знущаються та б'ють примусово мобілізованих жителів окупованих територій, що призводить до смертей, - Маляр
09:50
Херсон
За добу загарбники 36 разів обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння
09:40
Окупанти
Британська розвідка пояснила, чи матимуть бойову ефективність підрозділи РФ, яких навчають у Білорусі й перекидатимуть на фронт
09:31
на фото: руйнування
Уночі армія РФ знову обстріляла Куп'янськ ракетами С-300
08:54
Упродовж доби через атаки росіян загинув мешканець Донеччини, ще 7 отримали поранення
08:44
Twitter
Twitter продовжує порушувати права конфіденційності користувачів і за правління Маска, - Bloomberg
08:36
Аналітика
Як молодший партнер Фірташа, що перебуває в розшуку, став горіховим феодалом
08:27
Ексклюзив
окупанти
На Харківщині ширяться ІПСО про нібито новий наступ РФ, - депутат облради Скорик
08:18
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Наразі у росіян активні бази запуску "шахедів", ворожа авіація та корабельне угруповання, - речниця ОК "Південь"
08:16
відключення світла
У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях ввели екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки
08:10
Оновлено
Shahed-136
Нічна атака Росії: у низці регіонів працювала ППО, збивали "шахеди"
08:04
Інфографіка
втрати окупантів
За добу Росія втратила в України 780 солдатів, 2 літака і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
08:03
OPINION
Борислав Береза
Звільнення у владі - спроба ставити на посади лояльних
07:49
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів, зокрема в Бахмуті й Мар'їнці
07:19
Чехія
Чехія отримала від ЄС 6,5 млн євро компенсації за поставлене Україні озброєння
06:52
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росія знищила в Україні 171 медзаклад від початку повномасштабної війни
06:19
Дональд Трамп
Трампу відновлять облікові записи у Facebook та Instagram
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV