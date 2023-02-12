Напередодні Рамштайну Резніков та Остін обговорили постачання ППО та артилерії для України
Напередодні наступної зустрічі формату "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін та його колега Олексій Резніков говорили телефоном: мовилося про ППО та артилерію для ЗСУ
Про це поінформував речник Пентагону Пет Райдер.
Як стверджується, міністр оборони Ллойд Остін та Олексій Резніком говорили телефоном щодо пріоритетів діяльності Контактної групи з питань оборони України (UDCG) наступного тижня в Брюсселі. Зокрема мовилося про протиповітряну оборону та артилерію для ЗСУ.
Міністр Резніков сповістив колегу про динаміку боїв на фронті в Україні, а також обговорювалася важливість якнайшвидшого постачання допомоги, анонсованої на минулому засіданні в Рамштайні.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- Пізніше заступник керівника ОП Андрій Себіга повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", заплановане на середину лютого, буде авіаційним.
- Нова зустріч партнерів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого в штаб-квартирі НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе