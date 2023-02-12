Про це поінформував речник Пентагону Пет Райдер.

Як стверджується, міністр оборони Ллойд Остін та Олексій Резніком говорили телефоном щодо пріоритетів діяльності Контактної групи з питань оборони України (UDCG) наступного тижня в Брюсселі. Зокрема мовилося про протиповітряну оборону та артилерію для ЗСУ.

Міністр Резніков сповістив колегу про динаміку боїв на фронті в Україні, а також обговорювалася важливість якнайшвидшого постачання допомоги, анонсованої на минулому засіданні в Рамштайні.