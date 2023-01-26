Наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО

Про це повідомила пресслужба НАТО.

"14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США", - мовиться на сайті Альянсу.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

22 січня голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння.

Раніше заступник керівника ОП Андрій Себіга повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", заплановане на середину лютого, буде авіаційним.

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