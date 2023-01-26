Наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО
Нова зустріч партнерів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого в штаб-квартирі НАТО
Про це повідомила пресслужба НАТО.
"14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США", - мовиться на сайті Альянсу.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- 22 січня голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння.
- Раніше заступник керівника ОП Андрій Себіга повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", заплановане на середину лютого, буде авіаційним.
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