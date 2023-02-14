Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.



"Щодо бойових літаків, не готовий зараз зробити жодного оголошення. Ми продовжуватимемо працювати з Україною для того, аби зрозуміти, чого Україна найбільше потребує. Ми зараз акцентуємо увагу на контрнаступі навесні. У нас є багато над чим працювати, зокрема зараз говоримо про ті системи, які Україні надаються, а саме Stryker, Bradley, міномети, артилерійські установки та інше. Дуже важливо зараз створити цілісну картину з усього цього озброєння, аби зрозуміти, що Україна має все необхідно, аби перейти у контрнаступ навесні. Отже, це був фокус нашої нинішньої зустрічі", - зауважив Ллойд Остін.