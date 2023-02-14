Ми продовжимо працювати, наразі не готовий зробити якесь оголошення, - Остін про винищувачі для України
Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" сказав, що фокус нинішньої зустрічі був спрямований на розуміння цілісної картини по озброєнню, яке надається Україні
Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.
"Щодо бойових літаків, не готовий зараз зробити жодного оголошення. Ми продовжуватимемо працювати з Україною для того, аби зрозуміти, чого Україна найбільше потребує. Ми зараз акцентуємо увагу на контрнаступі навесні. У нас є багато над чим працювати, зокрема зараз говоримо про ті системи, які Україні надаються, а саме Stryker, Bradley, міномети, артилерійські установки та інше. Дуже важливо зараз створити цілісну картину з усього цього озброєння, аби зрозуміти, що Україна має все необхідно, аби перейти у контрнаступ навесні. Отже, це був фокус нашої нинішньої зустрічі", - зауважив Ллойд Остін.
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