Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ми продовжимо працювати, наразі не готовий зробити якесь оголошення, - Остін про винищувачі для України
Ексклюзив

Ми продовжимо працювати, наразі не готовий зробити якесь оголошення, - Остін про винищувачі для України

14 лютого, 2023 вiвторок
17:38
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" сказав, що фокус нинішньої зустрічі був спрямований на розуміння цілісної картини по озброєнню, яке надається Україні

Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

"Щодо бойових літаків, не готовий зараз зробити жодного оголошення. Ми продовжуватимемо працювати з Україною для того, аби зрозуміти, чого Україна найбільше потребує. Ми зараз акцентуємо увагу на контрнаступі навесні. У нас є багато над чим працювати, зокрема зараз говоримо про ті системи, які Україні надаються, а саме Stryker, Bradley, міномети, артилерійські установки та інше. Дуже важливо зараз створити цілісну картину з усього цього озброєння, аби зрозуміти, що Україна має все необхідно, аби перейти у контрнаступ навесні. Отже, це був фокус нашої нинішньої зустрічі", - зауважив Ллойд Остін.

Україна
США
Ллойд Остін
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Дмитро Підручний (ліворуч )
13 лютого, 2023 понедiлок
Біатлон: Лідер збірної України Підручний пропустить індивідуальну гонку на ЧС-2023
Віктор Вихрист та Леньєр Перо (праворуч)
13 лютого, 2023 понедiлок
Український боксер, якого порівнювали з Кличком, назвав причину першої поразки у кар'єрі
13 лютого, 2023 понедiлок
Китайський корабель спрямував лазер "військового класу" на філіппінське судно
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 40.15
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 лютого
18:29
Резніков зустрівся зі Столтенбергом
Резніков зустрівся зі Столтенбергом: обговорили системну взаємодію з НАТО
18:22
нафта
Резерв на 61 день: уряд готує законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів
18:22
БПЛА армія дронів ЗСУ
Уряд спростив ввезення в Україну товарів військового призначення
18:20
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
В районі Маріуполя зараз до 40 тис. військових РФ, - радник мера Андрющенко
18:08
OPINION
Костянтин Москалець
Штучний інтелект виряджає людину на пенсію
17:49
Денис Шмигаль
Шмигаль повідомив про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою
17:46
Ексклюзив
Генерал Марк Міллі
Росія вже програла стратегічно, оперативно й тактично, - генерал Міллі
17:44
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі: обговорили першочергові потреби України
17:36
на фото Raybird-3
На озброєнні ЗСУ з'явилися два комплекси Raybird-3, які здатні літати на 2500 км
17:30
Ексклюзив
міністр оборони США Ллойд Остін
Союзники працюють над ефективним контрнаступом ЗСУ навесні, - Остін
17:22
НАТО
НАТО розробляє інструкції на випадок участі у високоінтенсивному конфлікті, – Bloomberg
17:14
Збігнєв Рау
"Процес декомунізації": МЗС Польщі звільнило всіх співробітників, які навчались у російському МГИМО
17:12
Матеуш Моравецький
Моравецький прокоментував інцидент із трьома російськими літаками, які перехопили біля Польщі
17:08
PR
Якісний переворот на ринку пального: мережа АЗК UPG постачає пальне провідних НПЗ світу
17:02
Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чим загрожує відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС
17:02
Микола Княжицький
Ціль фарисейства РПЦ та пов’язаної з нею УПЦ – скасування Томосу. Наша мета – імплементація Томосу до законодавства
16:51
Олександр Павлюк
Кабмін призначив першого заступника міністра оборони і п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ
16:41
Авіакомпанія "Победа"
Вийшли з ладу основний і резервний Boeing: російська авіакомпанія понад добу не може забрати пасажирів з Дубая
16:36
паспортний контроль, прикордонники
За час дії заборони на виїзд з України не випустили майже 30 чиновників, – ДПСУ
16:34
землетрус
У Румунії стався землетрус магнітудою 5,7
16:31
"Туш до дня святого Валентина": Бенксі випустив нове графіті про домашнє насильство
16:30
У небі над Україною зафіксували кулі з кутовими відбивачами, - Ігнат
16:19
Ексклюзив
Напрямок від Лимана до Вугледара перебуває у суцільному вогні, - заступник командира батальйону "Свобода" Назаренко
16:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:18
обстріл
Росіяни обстріляли станцію швидкої допомоги у Бериславі: є поранений
16:12
Ексклюзив
російські військові окупанти
Сил окупантів на північних кордонах України для нового вторгнення недостатньо, - речник ДПСУ
16:12
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
В ОК "Південь" перевіряють інформацію про насильницьке затримання чоловіка в Одесі людьми у військовій формі
16:03
OPINION
Ольга Лень
У Росії пропонують розстрілювати командирів-невдах
15:53
СБУ повідомила про підозру заступнику начальника генштабу РФ, який керував повномасштабним вторгненням
15:52
Ексклюзив
ЗСУ
Успішний контрнаступ ЗСУ на Півдні може перерости в операцію зі звільнення Криму, - генерал Маломуж
15:45
Оновлено
літак
Повітряний простір Молдови відкрили після трьох годин заборони польотів
14:54
Євген Пригожин
Пригожин заявив, що уряд РФ заборонив вербувати в'язнів через "високу ефективність ПВК"
14:41
Окупанти, Херсон, Херсонщина
В окупованій Новій Каховці партизани підірвали авто з росіянами, - Центр нацспротиву
14:33
Leopard 2
Норвегія передасть Україні 8 танків Leopard II і до 4 танків спецпризначення
14:31
Антоніу Гутерреш
"Нам треба йти далі": Гутерреш закликав готуватися до створення "ООН 2.0"
14:22
обстріл
Війська РФ мінометами обстріляли прикордоння Чернігівщини
14:20
Ексклюзив
Рамштайн 3
Зараз створюються умови для контрнаступу ЗСУ, - військовий експерт Черник
14:10
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина відновить виробництво боєприпасів до зенітних гармат Gepard, які вона передала Україні
14:09
OPINION
Олександр Антонюк
Військовий чи цивільний: яким має бути міністр оборони
13:51
обстріл
Ворожі війська обстріляли медзаклад у Херсоні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV