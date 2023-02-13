Резніков оприлюднив порядок денний "Рамштайну-9", авіація - у списку
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання постачання Україні бойової авіації перебуватиме на порядку денному дев'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн"
Про це Резніков повідомив у facebook.
За словами міністра, він відбув на чергову зустріч у форматі "Рамштайн", де вдев’яте очолить команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні.
"Темп надзвичайно високий. Головні питання порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності за боєприпасами, тренінгові програми для наших воїнів, стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену", - написав Резніков.
Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України.
- 21 січня заступник керівника Офісу президента Андрій Себіга повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн", заплановане на середину лютого, буде авіаційним.
- Нова зустріч партнерів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого в штаб-квартирі НАТО.
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