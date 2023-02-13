Про це Резніков повідомив у facebook.

За словами міністра, він відбув на чергову зустріч у форматі "Рамштайн", де вдев’яте очолить команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні.

"Темп надзвичайно високий. Головні питання порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності за боєприпасами, тренінгові програми для наших воїнів, стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену", - написав Резніков.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.