Про це Остін сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2", – заявив очільник Пентагону.

Він також нагадав, що США, Чехія і Нідерланди спільно передають понад 90 танків Т-72.

Зазначимо, що Польща вже передала Збройним Силам України 250 танків Т-72.

Остін наголосив, що Велика Британія передає роту головних бойових танків Challenger і "спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів".