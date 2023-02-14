Міністр оборони США перелічив країни, які готові передати Україні танки Leopard 2
Міністр оборони США Ллойд Остін перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання
Про це Остін сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України.
"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2", – заявив очільник Пентагону.
Він також нагадав, що США, Чехія і Нідерланди спільно передають понад 90 танків Т-72.
Зазначимо, що Польща вже передала Збройним Силам України 250 танків Т-72.
Остін наголосив, що Велика Британія передає роту головних бойових танків Challenger і "спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів".
- Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2.
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