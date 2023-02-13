Про це 13 лютого заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції зі своїм шведським колегою.

Він зазначив, що у майбутньому Україна отримає від Польщі ще 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy.

"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав Моравецький.

Він наголосив, що Польща й надалі активно підтримуватиме Україну.