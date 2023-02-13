Польща передала Україні 250 пострадянських танків і планує відправити ще, - Моравецький
Польща вже передала Збройним Силам України 250 танків Т-72 і планує передати ще 60. Також Україна отримає 14 німецьких танків Leopard
Про це 13 лютого заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції зі своїм шведським колегою.
Він зазначив, що у майбутньому Україна отримає від Польщі ще 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy.
"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав Моравецький.
Він наголосив, що Польща й надалі активно підтримуватиме Україну.
- Раніше Моравецький заявляв про готовність Польщі передати Україні винищувачі F-16, якщо це питання вирішать на рівні НАТО.
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