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Головна війна з Росією "У нас їх недостатньо... І нам знадобиться набагато більше": Дуда озвучив перепони для постачання літаків F-16 Україні

"У нас їх недостатньо... І нам знадобиться набагато більше": Дуда озвучив перепони для постачання літаків F-16 Україні

12 лютого, 2023 неділя
13:44
війна з Росією Анджей Дуда Президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправка літаків F-16 буде Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів

Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

Зокрема президент Польщі також зазначив, що будь-яке рішення про поставку літаків має бути спільним рішенням союзників України, а не рішенням, яке може приймати якась окрема країна.

"Проблема з нашої точки зору в іншому - по-перше, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, це означає, що ми повинні прийняти спільне рішення. Крім того, оскільки F-16 потребують обслуговування, якщо вони десь розгортаються, це стосується не лише реактивних літаків, а також технічного обслуговування. Отже, це не просто відправка кількох літаків, кілька реактивних літаків", - сказав Дуда.

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Окрім цього, він додав, що відправка літаків F-16 для Польщі може стати серйозною проблемою, оскільки "у нас їх недостатньо... і нам знадобиться набагато більше". 

"Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням, і це рішення нелегке для нас", - додав він.

  • 31 січня президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16.

  • Раніше повідомлялося, що Міністр оборони Олексій Резніков 31 січня зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорить можливість постачання Україні винищувачів F-16.

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