"У нас їх недостатньо... І нам знадобиться набагато більше": Дуда озвучив перепони для постачання літаків F-16 Україні
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправка літаків F-16 буде Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів
Про це він сказав у інтерв’ю BBC.
Зокрема президент Польщі також зазначив, що будь-яке рішення про поставку літаків має бути спільним рішенням союзників України, а не рішенням, яке може приймати якась окрема країна.
"Проблема з нашої точки зору в іншому - по-перше, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, це означає, що ми повинні прийняти спільне рішення. Крім того, оскільки F-16 потребують обслуговування, якщо вони десь розгортаються, це стосується не лише реактивних літаків, а також технічного обслуговування. Отже, це не просто відправка кількох літаків, кілька реактивних літаків", - сказав Дуда.
Читайте також: Польща може передати Україні одну ескадрилью винищувачів F-16. Колонка Сергія Згурця
Окрім цього, він додав, що відправка літаків F-16 для Польщі може стати серйозною проблемою, оскільки "у нас їх недостатньо... і нам знадобиться набагато більше".
"Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням, і це рішення нелегке для нас", - додав він.
-
31 січня президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16.
-
Раніше повідомлялося, що Міністр оборони Олексій Резніков 31 січня зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорить можливість постачання Україні винищувачів F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе