Польща може передати Україні одну ескадрилью винищувачів F-16. Колонка Сергія Згурця

Багатофункціональні винищувачі F-16 для України

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції заявив, що Варшава готова передати Україні винищувачі F-16 в складі коаліції країн НАТО. В контексті цієї заяви, сценарій того, що винищувачі F-16 будуть боронити небо в Україні почав набувати більш конкретних рис. Раніше про готовність передати Україні ці типи літаків заявили в Нідерландах, а компанія Lockheed Martin, яка є виробником цих винищувачів, заявила про плани збільшити виробництво цих бойових машин. Очікується, що саме наступна зустріч міністрів оборони у форматі Рамштайн, яка відбудеться 14 лютого, має стати авіаційною з огляду на потреби та очікування України. Зараз ВПС Польщі мають на озброєнні 48 винищувачів F-16 у різних модифікаціях. Тому цілком імовірним виглядає передача Україні однієї ескадрильї таких винищувачів. Нагадаю, що командування ПС України наголошували, що для надійного захисту усієї України потрібно щонайменше 5 бригад з трьома ескадрильями літаків у кожній. Тобто фактично йде мова про потребу у 180 літаків цього типу, або аналогічних типів літаків, які можуть виконувати функції подібні до F-16. Також в американському виданні Politico зʼявилась інформація про те, що Пентагон наполягає на постачанні Україні саме F-16.Також повідомляється, що Україна визначила список із 50 пілотів, які готові розпочати навчання на цих літаках. Це пілоти, які мають досвід бойових дій та говорять англійською мовою. Для їхньої підготовки потрібно буде максимум 3 місяці. Тому очікуємо на авіаційний Рамштайн та подальшу активну участь у цьому питанні наших союзників.



Багатофунціональний винищувачі 4-го покоління General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Зволікання Заходу з постачанням Україні озброєння

Чи не вперше американський Інститут вивчення війни вийшли із дуже важливим звітом. Аналітики вважають, що якби Захід почав працювати над повним переходом України на західне озброєння ще з літа 2022 року та не зволікав би з постачанням необхідної зброї, то це б дозволило продовжувати Україні контрнаступальні дії. За їхніми словами, це також позбавило б російську армію можливості відновити сили, що частково відбувається зараз. Також Захід має визнати вплив, який зробили ці затримки, на здатність України швидше та більше звільняти окуповані Росією території. Тому сподіваємося, що такі висновки вплинуть на постачання інших видів озброєння до України. Оскільки після оголошення про постачання танків, зараз вже стоїть питання про згадані багатофункціональні винищувачі F-16 та далекобійні засоби ураження. Адже саме достатня кількість зброї, навчений та мотивований особовий склад є критично важливими факторами, які визначають хід бойових дій.

Ситуація на фронтах: наступ росіян на Бахмут

Коли ми говоримо про стан справ на фронтах, то увага всіх сьогодні звісно прикута до ситуації навколо Бахмута. Динаміка бойових дій на цій ділянці фронту залишається напруженою вже досить значний період часу. Ми розуміємо, що ворог зараз продовжує активні дії повʼязані з атакою на півночі та півдні від Бахмута. Ворог продовжує спроби захопити трасу, яка веде до Сіверська. Більш складним напрямком залишається Кліщіївка. Від цього населеного пункту ворог намагається рухатись в бік Костянтинівки. Ці два напрямки перебувають під вогневим контролем противника, проте жодних питань з відступом наших військ з Бахмута не стоїть на порядку денному. Оскільки наші військові чудово обороняються і розуміють, що є всі можливості для того, щоб контролювати місто.



Карта бойових дій на Донеччині.

Місто Бахмут має тактичне значення. Навіть у разі втрати міста, ситуація на лінії фронту ніяк не зміниться. Адже це не створить умов для просування противника на більшу глибину та не створить ніяких якісних змін на лінії фронту. Зараз Бахмут виконує значну місію, повʼязану зі знищенням особового складу противника. Ми чудово памʼятаємо історію з Лисичанськом та Севєродонецьком, коли українські військові значний період часу знищували велику кількість живої сили противника. Саме це тоді дозволило сформувати можливості для проведення активної наступальної операції.

Росіяни активно застосовують артилерію у боях за Бахмут

Інформація про снарядний голод в російській армії не відповідає дійсності. Зокрема, це стосується Бахмута. Мої знайомі зі ЗСУ говорять про те, що росіяни постійно ведуть активний вогонь з артилерії по позиціях наших військ в Бахмуті. Наші війська відповідають теж активним артилерійським вогнем. Також наші військові зазначають, що до радянських зразків артилерії в них вже не вистачає боєприпасів. Проте з західними зразками артилерії, за їх словами, ситуація протилежна. Також, що стосується російських військ на цьому напрямку, то після того, як під Соледаром було знищено велику кількість зеків з ПВК Вагнера, ворог починає підтягувати регулярні війська.

Чисельність російських військ на тимчасово окупованих територіях України

На території України знаходиться понад 300 тис. російських військових. Хочу нагадати, що 24 лютого Росія залучила для вторгнення в Україну понад 180 тис. військовослужбовців. Зараз ми розуміємо, що кількість особового складу російської армії на тимчасово окупованих територіях суттєво збільшилась, а сама лінія фронту зменшилась. Це говорить про те, що ворог ущільнив розміщення своїх військ, що створює додаткове навантаження на наші підрозділи. Також ще 150 тис. мобілізованих росіян завершують підготовку у форматі нових зʼєднань. Своєю чергою оборонний сектор України сьогодні нараховує понад 1 млн осіб., з них 700 тис. є військовослужбовцями ЗСУ. Проте слід розуміти, що лише частина з них бере участь у бойових діях. Інші військові складають основний резерв для майбутніх бойових дій.



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