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У Грузії опозиція звернулась до нової влади Сирії з проханням скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії

Юлія Лаврук
31 січня, 2025 п'ятниця
16:17
Світ грузія

Чотири грузинські опозиційні партії звернулися до лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа з проханням скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії

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Про це пише Эхо Кавказа.

Опозиційні партії привітали народ Сирії з тим, що під керівництвом Ахмеда аль-Шараа "було повалено жорстоку диктатуру Башара Асада" та додали, що народ Грузії наразі веде "мирну боротьбу проти нелегітимного, авторитарного режиму, підтримуваного Кремлем".

"У зв'язку з цим ми, чотири ключові демократичні сили Грузії, що представляють волю громадян країни та їхнє прагнення до вільного і демократичного державного устрою, звертаємося до Вас із проханням сприяти анулюванню визнання Сирією незалежності окупованих Росією регіонів Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії", – йдеться в повідомленні.

Відповідний документ підписали Зураб Джапарідзе з "Коаліції за зміни", Тіна Бокучава з "Єдності – Національного руху", Іраклій Купрадзе з "Сильної Грузії" і Бердіа Січінава з партії "Гахарія – За Грузію".

  • Нагадаємо, що фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.
Теги:
Новини
Росія
Грузія
Сирія
Південна Осетія
російсько-грузинська війна
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