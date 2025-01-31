У Грузії опозиція звернулась до нової влади Сирії з проханням скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії
Чотири грузинські опозиційні партії звернулися до лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа з проханням скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії
Про це пише Эхо Кавказа.
Опозиційні партії привітали народ Сирії з тим, що під керівництвом Ахмеда аль-Шараа "було повалено жорстоку диктатуру Башара Асада" та додали, що народ Грузії наразі веде "мирну боротьбу проти нелегітимного, авторитарного режиму, підтримуваного Кремлем".
"У зв'язку з цим ми, чотири ключові демократичні сили Грузії, що представляють волю громадян країни та їхнє прагнення до вільного і демократичного державного устрою, звертаємося до Вас із проханням сприяти анулюванню визнання Сирією незалежності окупованих Росією регіонів Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії", – йдеться в повідомленні.
Відповідний документ підписали Зураб Джапарідзе з "Коаліції за зміни", Тіна Бокучава з "Єдності – Національного руху", Іраклій Купрадзе з "Сильної Грузії" і Бердіа Січінава з партії "Гахарія – За Грузію".
- Нагадаємо, що фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.
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