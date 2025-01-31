"Якби не наявні проблеми, які були у Сил оборони протягом 2023-24 року, ворога вже було б зупинено", - аналітик DeepState

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми фіксуємо на основі даних, які публікує Генеральний штаб Збройних Сил України про інтенсивність бойових дій вздовж лінії фронту. І на основі цих даних ми бачимо, що починаючи з буквально останніх днів грудня відбувається певне падіння динаміки штурмових дій. Це ми бачимо також і по території, по квадратурі, яку було окуповано, тобто це значно менше, ніж було у грудні. Відповідно, дійсно у противника зараз є певні проблеми із тим, що вони багато втратили особового складу, у них також є певне виснаження. Тим паче, що російська армія - це класична радянська армія. В них є певні дедлайни, в них будуть дедлайни до кінця року зробити там те-то, те-то, те-то. І вони посилено виконували ці дедлайни у грудні, втрачали багато людей і зараз намагаються відновитися", - розповів аналітик.

Руслан Микула зауважив, що давати прогнози важко, але наразі збільшилась кількість росіян, які здаються в полон.

"При чому вони (росіяни, - ред.) самі виходять через бойові порядки наші і намагаються десь у тилу здатися, щоб щоб їх прийняли не за бойову одиницю. Тому що коли бачать, що йде противник, то його зазвичай сприймають як ворога, тобто аеророзвідка не знає, що він хоче здаватися. Відповідно, зараз таких випадків стає все більше. Плюс противник тасує підрозділи між арміями, і, наприклад, є певні бригади РФ, які зараз розпорошені, як у нас це люблять робити, так зараз їм доводиться до цієї тактики вдаватися. Вони розпорошують підрозділи для того, щоб посилити певні напрямки", - сказав він.

Аналітик вважає, що якби не певні проблеми в Силах оборони, ініціатива нині могла б бути на боці українських захисників.

"Тому, скажімо так, якби не наявні проблеми, які були в Сил оборони протягом 23-24 року, я думаю, що ворога вже було зупинено, і навіть ініціатива перейшла б на нашу сторону. Але, на жаль, ці всі проблеми, вони нас відкидають назад, і ми зараз змушені бути в тій позиції, в якій є зараз", - вважає Руслан Микула.