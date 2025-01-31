"Громада-форпост": уряд запускає проєкт, що стосується прифронтових населених пунктів

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Постанова передбачає введення поняття "громада-форпост". Це громади, які розташовані у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією.

"Мета цього проєкту — залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога", - пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що це рішення є продовженням політики єдності та взаємодопомоги, й нагадав, що цьогоріч сформовано Національну платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч". Це національний проєкт Мінрозвитку для об’єднання громад-партнерів (тилових і центральних громад України) для підтримки та відновлення громад-форпостів (громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об’єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована).

"Проєкт втілює солідарність людей із кожного куточка країни, згуртованість українських громад, єднання країни задля посилення стійкості громад-форпостів, забезпечення умов для їх життєдіяльності, задля спільної перемоги", - йдеться у повідомленні на сайті проєкту.