ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділило додаткові $3,6 млн на фінансування програми грошової допомоги окремим категоріям населення для підготовки до зимового періоду
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Там зазначили, що це вже друге збільшення бюджету програми міжнародним донором. Раніше її загальний бюджет було підвищено з $30 млн до $37 млн, що дало змогу допомогти приблизно 71 тис. домогосподарств.
У зв'язку зі значною кількістю поданих заявок від вразливих родин УВКБ ООН ухвалило рішення збільшити бюджет до $40,6 млн. У Міністерстві зазначили, що це дозволить допомогти ще 7 тис. домогосподарств на прифронтових територіях.
У Мінреінтеграції нагадали, що програма передбачає одноразові виплати у розмірі 21 тис. грн на придбання твердого палива для вразливих домогосподарств у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.
Відповідний меморандум про підтримку прифронтових громад під час зимового періоду 2024/2025 підписали 21 серпня 2024 року між Мінреінтеграції та УВКБ ООН.
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