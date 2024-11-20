В ООН ухвалили план допомоги для України на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, план передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

"Вдячні партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з Росією", - написав Шмигаль.