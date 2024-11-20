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Головна Економіка В ООН ухвалили план допомоги для України на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд

В ООН ухвалили план допомоги для України на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд

Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
16:04
Економіка ООН

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки з загальним бюджетом $2,1 млрд

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, план передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

"Вдячні партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з Росією", - написав Шмигаль.

  • Помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль заявив, що наразі на тлі великої війни майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.
Теги:
Новини
Україна
ООН
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
гуманітарна допомога
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