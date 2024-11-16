ООН: майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги

Про це він сказав 15 листопада під час пресбрифінгу у Женеві щодо гуманітарної ситуації в Україні та підготовки до зими, пише Укрінформ.

"З наближенням не лише зими, але й сумної позначки в 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022-му році, ми, звичайно, думаємо про понад 12 тисяч загиблих цивільних та майже 40% населення України, які потребують гуманітарної допомоги", - наголосив Шмаль.

Координатор системи ООН в Україні також вказав на те, що з 2022 року росіяни здійснили понад 2000 атак на медичні заклади та 2 мільйони домогосподарств України.

За словами Шмаля, велика проблема полягає також у тому, що війна привела до масштабних травм і психологічних розладів серед українського населення.



Він зазначив, що завдяки 1,8 млрд доларів, отриманих від міжнародної спільноти на гуманітарну допомогу, ООН разом із партнерами цьогоріч змогли надати принаймні один вид гуманітарної допомоги 7,2 мільйонам людей.

"Наш зимовий план реагування вимагає близько 500 млн доларив, з яких ми отримали половину. Наразі ми охопили близько половини з 1,7 млн людей, яким планували надати допомогу", - повідомив Шмаль.