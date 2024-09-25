Щонайменше 15 млн українців потребують гуманітарної допомоги, - генсек ООН
За оцінками ООН, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії щонайменше 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги
Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.
"Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них - жінки та діти", - заявив Гутерреш.
Генсек уточнив, що повномасштабна війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки. За його словами, за час вторгнення РФ до України було вбито понад 11 тисяч цивільних.
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