Щонайменше 15 млн українців потребують гуманітарної допомоги, - генсек ООН

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

"Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них - жінки та діти", - заявив Гутерреш.

Генсек уточнив, що повномасштабна війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки. За його словами, за час вторгнення РФ до України було вбито понад 11 тисяч цивільних.